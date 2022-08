Elon Musk bejelentette, hogy megvenné a Manchester United focicsapatát – aztán leírta, hogy csak vicc volt

De ha csapatot kellene vennie, akkor csakis a Manchester United lenne az, ami gyerekként nagy kedvence volt.

Elon Musk, a Tesla és a Space X és több más cég tulajdonosa a Twitteren jelentette be, hogy megveszi a Manchester United futballklubot – írja az Index.

Fotó: wikipedia Public Domain/NORAD and USNORTHCOM Public Affairs

A cikk szerint Musk ezt írta bejegyzésében (magyar fordításban):

Musk – akinek a Forbes által 270 millió dollárra becsült vagyona van – korábban többször is jelentkezett már a Twitteren szokatlan, meghökkentő, vagy épp vicces bejegyzésekkel, így egyelőre nem tudni, hogy ezt a kiírását mennyire gondolta komolyan.

A Manchester United New York-i tőzsdén részvényei a cikk szerint az elmúlt 12 hónapban 24 százalékot estek, az értékük jelenleg alig több mint 2 milliárd forint. De még így is a világ harmadik legértékesebb futballklubjának számítanak, melyet az amerikai Glazers család irányít.

A Musk bejelentését követő megkeresésekre eddig sem a floridai székhelyű család, sem pedig Musk nem reagált.

A cikk szerint a focicsapat szurkolói és a szakírók is egyre hangosabban követelik a tulajdonosváltást a háromszoros Bajnokok Ligája győztes csapatnál, amely egyre több ideje nem nyert trófeákat. Az Index megemlíti, tavaly a The Daily Mirror cikkezett arról, hogy a tulajdonos család kész megválni a csapattól, de csak akkor, ha 4 milliárd fontit (1920 milliárd forint körülbelül) meghaladó ajánlatot kapnak.

Az Index cikke eddig követte az üzeneteket, de azóta Musk a Twitteren egy újabb bejegyzésben már arról írt, hogy csak viccelt:

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

Magyar fordításban:

"Nem [ezzel az előző, Tesla Owners-féle bejegyzésre válaszol], ez egy régóta futó vicc a Twitteren. Nem veszek semmilyen sportcsapatot."

Hozzátette ugyanakkor, hogyha bármely csapatot megvenné, akkor az a Manchester United lenne, mert kisgyerekként az volt a kedvence:

Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid.