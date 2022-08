Kiszivárgott egy videó, amin a finn miniszterelnök önfeledten partizik egy házibuliban

A múltkori fesztiválos-rövidnadrágos kép után.

Fotó: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP

Sanna Marin nem az a hagyományos, karót nyelt kormányfő: a finnek 36 éves miniszterelnöke nemrég a Ruisrock Fesztiválon járt. Most pedig egy házibulin készült videó szivárgott ki róla.

A finn miniszterelnök fekete felsőben és fehér nadrágban látható a felvételeken, amint táncol és énekel. A bírálói szerint ez a viselkedés nem méltó egy ország vezetőjéhez.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw