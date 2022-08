A kolozsvári szurkolók magyarellenes molinói és magyarellenes rigmusok skandálása miatt tíz percre félbe kellett szakítani hétfőn a házigazda Universitatea Cluj és a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK bajnoki labdarúgó-mérkőzését.

A kolozsvári egyetemi csapat szurkolói az első félidőben több molinót is kifeszítettek a nézőtéren. Ezek egyikén azt írták: "amiként a Nagy-Magyarország, úgy a Székelyföld álmát is csírájában el kell tiporni, és a sepsi(szentgyörgyi), csíki és udvarhelyi horthysta csapatokat is el kell tüntetni a labdarúgás térképéről".

Egy másik molinón a románokat 1848-ban a magyarok elleni harcba szólító Avram Iancu-idézet volt olvasható.

A kolozsvári U ultrái emellett magyarellenes rigmusokat is skandáltak, és petárdát is robbantottak. A játékvezető a 25. percben félbeszakította a játékot, és az öltözőbe küldte a csapatokat. A stadionban bemondták, hogy ha a mérkőzés újrakezdése után megismétlődnek a sportszerűtlen megnyilvánulások, végleg lefújják a találkozót, és a vendégcsapat 3-0-s győzelme kerül a statisztikába.

Újabb figyelmeztetésre nem volt már szükség. A meccset a Sepsi OSK nyerte az 52. percben szerzett góllal.

A magyarbarátként elkönyvelt CFR mellett idén második kolozsvári csapatként az U is a román első osztályban játszik. Az egyetemi csapat szurkolóinak szélsőséges megnyilvánulásai korábban is sok gondot okoztak a hatóságoknak. A bajnokság hatodik fordulója után a Sepsi OSK a harmadik, a Kolozsvári U az utolsó előtti helyen áll a tabellán.