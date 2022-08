 Ez most tényleg nagyon fájni fog az oroszoknak, az EU olyat léphet meg, amire nem számítottak

Az Erópai Unió külügyminiszterei Prágában találkoznak kedden, hogy két napon át próbáljanak közös nevezőre jutni az orosz turistavízumok ügyében.

Az Európai Unió megnehezítené az orosz állampolgárok beutazását a schengeni övezetbe. Ezért az EU külügyminiszterei a héten támogatni fogják a blokk Moszkvával kötött vízumkönnyítési megállapodásának felfüggesztését, hogy ezzel is csökkentsék a kiadott beutazási engedélyek számát, miután egyes keleti tagállamok azzal fenyegetőztek, hogy egyoldalúan lezárják határaikat az orosz turisták előtt – írja a Financial Times cikkére hivatkozva a Portfolio és a Napi.hu.

Egyes országok közös fellépést követeltek annak megakadályozására, hogy az oroszok turistavízummal utazhassanak az EU-ba, ami újabb megoldandó problémát jelent a blokk számára. A csehek és a lengyelek leállították a vízumkiadást az orosz turisták számára nem sokkal az invázió kezdete után, azóta pedig követelik, hogy Brüsszel teljes tilalmat vezessen be. Más országok azonban továbbra is kiadták az úti okmányokat, így a vízummal rendelkező oroszok bárhová utazhatnak Schengenen belül. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is többször fordult kéréssel Brüsszelhez, hogy vezessenek be teljes beutazási tilalmat az EU-ban.

Most felmondhatja az EU az Oroszországgal kötött vízummegállapodást

Az uniós külügyminiszterek a héten megszavazhatják a 2007 óta érvényes vízumegyezmény felfüggesztését. Ez jelentősen csökkentheti a kiadott beutazási engedélyek számát, valamint drágíthatja az orosz állampolgárok beutazását az EU-ba.

Bár az ukrajnai háború kezdete után az EU betiltotta az Oroszországból irányuló légi közlekedést, az orosz állampolgárok szárazföldön továbbra is beléphetnek az unió területére. A 2007-ben megkötött megállapodáshoz már egyszer hozzányúltak, februárban eltörölték a kormánytisztviselők és üzletemberek szabad mozgására vonatkozó részeket.

Ez a mostani módosítást viszont kiterjedne az összes orosz állampolgárra, így megszűnne az uniós vízum igénylésével járó kedvezményes elbánás.

Ez a gyakorlatban több dokumentumot követelne meg, jelentősen megnövelné a költségeket és a várakozási időt is. Egy magasrangú uniós tisztviselő azt is belengette a Financial Times portálnak, hogy az év végéig további módosításokat vezethetnek be a beutazás terén.

A miniszterek első lépésként politikai támogatást kívánnak nyújtani az EU és Oroszország közötti vízumkönnyítési megállapodás felfüggesztéséhez a kedden kezdődő kétnapos prágai ülésen – mondta a Financial Timesnak három, a tárgyalásokban részt vevő tisztviselő.

Nem helyénvaló, hogy orosz turisták sétálgassanak városainkban, kikötőinkben. Jelzést kell küldenünk az orosz lakosságnak, hogy ez a háború nincs rendben, nem elfogadható

- mondta a tárgyalásokon részt vevő egyik magas rangú uniós tiszt

Németország nem támogatja az orosz turisták kitiltását

Olaf Scholz német kancellár fenntartásait fejezte ki az ilyen szankciókkal kapcsolatban, szerinte a turistavízumok korlátozása

mindazokat az embereket is büntetné, akik azért menekülnek Oroszországból, mert nem értenek egyet az orosz rezsimmel

Azt viszont leszögezik a vízumtilalmat támogató országok is, hogy nem akarnak teljes határzárat: humanitárius okokból, a menedékkérelmek benyújtása és a Putyin-rezsim ellenzéki képviselőinek menekülése érdekében úgy látják, kivételekre is szükség van.