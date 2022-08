Kivonhatja Putyin Sojgu védelmi minisztert az ukrajnai háború irányításából

Független orosz híradásokra hivatkozva írt erről a brit védelmi minisztérium. A források szerint Putyin közvetlenül adhat parancsot a harctéri vezetőknek, aminek nagy rizikófaktora van: a sikerek az ő sikerei lesznek, ám a kudarcokért közvetlenül terheli majd a felelősség. Az orosz történelemben utoljára ilyet II. Miklós cár csinált.

A brit védelmi minisztérium hétfő reggeli összefoglalójában független orosz hírforrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kivonhatja az ukrajnai harcok operatív irányításából Szergej Sojgu védelmi minisztert – írja a hvg.hu.

Vlagyimir Putyin és a háttérben Szergej Sojgu egy 2013-as hadgyakorlaton

Fotó: wikipedia CC BY 4.0/Kremlin.ru

A brit védelmi minisztériumi összefoglaló szerint ez azt jelentheti, hogy az Ukrajnában zajló hadműveletek vezetői nem a miniszternek, hanem közvetlenül Putyinnak fognak jelenteni és tőle kapják közvetlenül az utasításaikat is.

