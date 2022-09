Károlyt máris sokan anyjához hasonlítják: II. Erzsébet soha nem viselkedett volna így

Ez volt a világtörténelemben az első alkalom, hogy ilyen ceremóniát élőben közvetített a tévé, a nézők így világszerte láthattak minden olyan részletet, amiről eddig talán csak sejtették, hogy valahogy így mehetnek.

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Az első, amikor Károly intő mozdulattal jelzi segédeinek, hogy pakolják le előle az asztalt:

Where’s the pen guy?! King Charles seems angry and frustrated at his desk setup, summons an aide to fix it, twice. The Queen never lost her cool in public like this. pic.twitter.com/vU8Q2I3gFU