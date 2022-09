Zavargások voltak Iránban, miután őrizetbevétel után meghalt egy fiatal nő

A 22 éves Masa Aminit azért vette őrizetbe az erkölcsrendészet, mert állításuk szerint nem megfelelően viselte a kötelező hidzsábot. A nő temetése tüntetésekbe torkollott, a résztvevő nők a hidzsábjukat levéve tiltakoztak.

Zavargásokba fulladt a 22 éves Masa Amini temetése Iránban, a nők a fejüket elfedő hidzsáb levételével álltak ki a fiatal nő mellett, aki azt követően halt meg, hogy az erkölcsrendőrség őrizetbe vette őt, amiért nem viselte az előírás szerint kötelező hidzsábot – számolt be róla a BBC brit közszolgálati média a hírportálján vasárnap.

Fotó: Twitter/Shayan Sardarizadeh/videórészlet

A fiatal nő sajtóértesülések szerint pénteken hunyt el, csupán néhány nappal azután, hogy a keddi őrizetbe vételkor szemtanúk szerint a rendőrök megverték őt a rendőrautóban, majd kómába esett.

A teheráni rendőrség tagadta, hogy közrejátszott volna Amini halálában. Közlésük szerint a nő hirtelen szívelégtelenségben hunyt el.

Aminit szülővárosában, a Kurdisztán tartománybeli Szakkezben temették el, a vasárnapi ceremónián megjelenő nők pedig szolidaritásból levették a fejüket takaró kendőket, amelyek viselésére szigorú szabályok vonatkoznak az arab országban.

At Mahsa Amini's funeral in her hometown of Saqqez, Kurdistan province, women take their headscarves off in protest against Iran's forced hijab law amid "death to the dictator" chants.

Mahsa, 22, died in custody after being arrested by morality police.pic.twitter.com/MaqyberjNO