Vasárnap este is még közel hét kilométeres volt a sor II. Erzsébet ravatalához

A Westminster Halltól a Towe-hídig ért a sor. A hatóságok figyelmeztettek mindenkit, hogy most már ne álljanak be a sor végére, mivel hétfőn temetik a 97 éves korában elhunyt királynőt.

Vasárnap késő este is még hatalmas sor állt a múlt héten elhunyt II. Erzsébet királynő londoni ravatala előtt. A brit hatóságok ugyanakkor felszólították a lakosságot, hogy most már senki ne induljon el otthonról a ravatal felkeresésére, mert aki még nincs a sor végének közelében, biztos, hogy nem jut be a ravatalozóhelyiségbe – olvasható az MTI hírében.

Vasárnap esti sorbanállók Londonban, háttérben a brit parlament és a Big Ben

Fotó, címlapkép: AFP/Marco Bertorello

II. Erzsébet királynőt hosszas betegeskedés után, életének 97., uralkodásának 71. évében, szeptember 8-án érte a halál Balmoralban, a királyi család nyári skóciai rezidenciáján.

A királynő koporsóját szerdán ravatalozták fel a londoni parlament legősibb épületében, az 1097-ben emelt Westminster Hallban. A ravatal hétfő hajnalig látogatható, és a várakozások szerint addig legalább 400 ezren keresik fel.

A brit kormány által a YouTube videómegosztó portálon létrehozott valós idejű tájékoztatási csatorna szerint a ravatalhoz vezető sor vasárnap késő este is a Westminster Halltól hozzávetőleg hét kilométerre található kelet-londoni Tower hídig ért, és a sor végén állóknak körülbelül hét órát kell várakozniuk, mire a ravatalozóhelyiségbe érnek.

A hétvégén voltak időszakok, amikor meghaladta a 24 órát a várakozási idő.

Az elhunyt uralkodó ravatala brit idő szerint hétfő reggel fél hétig – közép-európai idő szerint fél nyolcig – látogatható.

A koporsót hétfő délelőtt átviszik a Westminster Hall közvetlen közelében emelkedő Westminster-apátságba, az angol-brit monarchia ősi londoni koronázótemplomába, ahol kétezer meghívott vendég, köztük külföldi állam- és kormányfők jelenlétében vesznek búcsút a néhai uralkodótól. Több európai monarchia uralkodói is részt vesznek a szertartáson.

Jelen lesz Joe Biden amerikai elnök – aki vasárnap este, felesége kíséretében lerótta tiszteletét az uralkodó ravatala előtt a Westminster Hallban –, és ott lesznek a jórészt egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség országainak vezetői is, köztük Justin Trudeau kanadai, Anthony Albanese ausztrál és Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök.

Ezeknek az országoknak tizenkét más nemzetközösségi országgal együtt jelenleg is a mindenkori brit uralkodó – II. Erzsébet királynő halála óta utódja, III. Károly király – az alkotmányosan elismert államfője.

II. Erzsébet királynőt a Westminster-apátságban rendezett hétfő délelőtti búcsúszertartás után a brit királyi család legnagyobb és legrégibb angliai rezidenciájára, a London nyugati határában fekvő Windsorba szállítják, és a windsori kastély közelében található, a néhai uralkodó 1952-ben elhunyt édesapjáról, VI. György királyról elnevezett emlékkápolnában helyezik végső nyugalomra, szűk családi körben.

Vasárnap este Nagy-Britanniában milliók adóztak egyperces néma főhajtással a királynő emlékének.

II. Erzsébet királynőtől hétfőn katonai tiszteletadással kísért állami temetésen vesznek végső búcsút.

A brit kormányzati protokoll alapján állami temetés csak kivételes jelentőségű és tekintélyű állami vezetőknek jár, így az ilyen jellegű búcsúszertartás rendkívül ritka.

Legutóbb Sir Winston Churchill korábbi brit miniszterelnököt búcsúztatták állami temetésen 1965-ben. Előtte II. Erzsébet királynő édesapjától, VI. György királytól vettek búcsút állami temetéssel 1952 februárjában.

Hétfőre, a temetés napjára III. Károly király kezdeményezésére a brit kormány munkaszüneti napot hirdetett. Várhatóan zárva lesznek a kulturális intézmények és a legtöbb üzlet is, bár a kormány ezt nem rendelte el kötelező jelleggel.