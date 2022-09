Sokkoló! Ez lehet III. Károly király betegsége

Most, hogy II. Erzsébet halála után fia, III. Károly lett a Brit uralkodó, egyre nagyobb figyelmet kap – többek között- egészsége is. Nem csoda, hiszen ő maga is elmúlt már 70 éves.

Fotó: MARC ASPLAND / POOL / AFP

A szemfüleseknek már többször feltűnt a nyilvános szereplései során, hogy az ujjai be vannak dagadva. Több szakértő is úgy gondolja, III. Károly király a dactylitis nevű betegségben szenved:

„A tünet akkor jelentkezik, ha felbomlik a szövetközti folyadék termelésének és elvezetésének egyensúlya. Emiatt a szövetek között vizenyő szaporodik fel. Ez érinthet több szervet is, vagy koncentrálódhat egyetlen testrészre is”

– írta nemrég a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat Károly király betegsége kapcsán.