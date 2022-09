Elmaradt a keddre várt Putyin-beszéd – Ma elrendelte a részleges mozgosítást

Keddre várta mindenki a beszédet, szerda reggel meg is volt a nagy bejelentés: Putyin részleges mozgósítást rendelt el.

Moszkvai idő szerint szerda reggel 9 óra után megszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök (akinek beszédét eredetileg keddre várta mindenki, lásd lejjebb).

A Guardian cikke szerint az orosz elnök Oroszország "részleges mozgósítását" jelentette be.

Vlagyimir Putyin országos beszédet tartott, amelyben bejelentette a fegyveres erők részleges mozgósítását Oroszországban. Elmondta, hogy a hadsereg a kollektív Nyugat katonai műveleteivel néz szembe a több mint 1000 km hosszú ukrajnai frontvonalon. A katonai tartalékosokat behívják.

Putyin azt is közölte, hogy Oroszország teljes mértékben támogatni fogja a hétvégére meghirdetett népszavazásokat Luhanszkban, Donyeckben, Herszonban és Zaporizzsjában az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásról. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy 2014-ben háborút indított Oroszország ellen Ukrajnában.

"A Nyugat agresszív oroszellenes politikájában minden határt átlépett" – mondta az orosz elnök. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy Oroszország elpusztítását tervezi, és nukleáris zsarolást alkalmaz.

Putyin azt mondta, hogy "minden rendelkezésünkre álló eszközt" be fog vetni, és hogy azok, akik nukleáris zsarolással próbálkoznak Oroszországgal szemben, meg fogják tapasztalni, hogy ellenük fordítható a kocka. Kifejezetten azt mondta, hogy "nem blöffölök".

Keddre várták a beszédet

A hvg.hu cikke szerint orosz hírforrások arról számoltak be korábban, hogy kedden Vlagyimir Putyin elnök beszédet tart.

A hírt először az orosz RBK portál kezdte terjeszteni, Kreml-közeli forrásokra hivatkozva, és arról írtak, hogy Putyin várhatóan a hirtelen bejelentett luhanszki, herszoni és zaporizzsjai és donyecki "népszavazásokról" fog beszélni – illetve az ezzel kapcsolatos mozgósítások is téma lehet még.

A nagy bejelentés azonban nem érkezett meg, hiába várták a nyugati lapok is, és több jel arra utal – írja a lap –, hogy valami zavar van a rendszerben.

A jelentősebb orosz hírforrások (RIA Novosztyi, Interfax, TASZSZ) hallgattak az esetleges Putyin-beszédről, és az elnöki hivatal honlapján sincs nyoma ennek. Emellett a legnépszerűbb orosz portál, a lenta.ru arról számolt be, hogy Putyin szóvivőjét, Dmitrij Peszkovot nem lehet elérni.

Egyes állami csatornákon ugyanakkor maradt nyoma annak, hogy készülőben volt egy Putyin-beszéd, legalábbis korábban erről számolt be az RT és a Pervij Kanal (Egyes csatorna) is, ám kedd estére például az RT felületéről még a beszédről hírt adó Twitter-bejegyzést is törölték.

Az RT főszerkesztője, Margarita Szimonyan a Telegramon mindezt úgy kommentálta, hogy "menjetek aludni", Putyin egyik korábbi politikai tanácsadója, Szergej Markov (nem tudni, milyen minőségben) azt jelentette be, hogy Putyin szerdán fog beszédet tartani.

"Szóval egyelőre az a helyzet, hogy nem tudni, Putyin fog-e egyáltalán beszélni és ha igen, akkor miről? A népszavazásokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő téma a mozgósítás bejelentése lenne, ám a Duma Védelmi Bizottságának vezetője, Andrtej Kartapolov az Interfax tudósítása szerint kedd este közölte, hogy az Oroszországi Föderáció területén nem lesz általános mozgósítás. Részleges mondjuk attól még lehet, illetve Kartapolov vélekedését Putyin simán felülírhatja, már ha tényleg megszólal. A legújabb hírek arról szólnak, hogy ez helyi idő szerint reggel nyolckor fog megtörténni, de a Forbes értesülései szerint reggel 9 és 10 között kerül rá sor"

- írja a lap, de hozzá is tették, hogy moszkvai idő szerint szerda reggel 8-kor sem történt semmi bejelentés és beszéd.