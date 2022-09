Közvetlen közelről lőtték fejbe a sorozóbizottságot vezető orosz parancsnokot – Felkavaró videó

Videó felvétel készült arról, ahogy egy orosz férfi tüzet nyit és megöli a katonai parancsnokot az Irkutszki területen található Úszt-Ilimszk városának egyik behívóközpontjában.

A katonai parancsnok a helyi sorozóbizottság vezetője volt, a jelentések szerint azonnal meghalt.

Az orosz férfi bement a helyi katonai sorozóközpontba, és közvetlen közelről fejbe lőtte a katonai parancsnokot, az eset az Irkutszkban lévő Úst-Ilimszk városában történt.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y