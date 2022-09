Mozgáskorlátozottat, túl idős embert is besoroztak az oroszok mozgósításban, nem engedik ki a katonakorú férfiakat az országból

Putyin szóvivője elismerte, hogy be-becsúsztak hibák a mozgósítás folyamán. Közben a katonakorú férfiakat már nem engedik ki a határőrök az országból – eddig erről a kevés orosz ellenzéki sajtó számolt be, de most az állami propaganda zászlóshajója, a RIA Novosztyi egyik újságírója is így járt.

Mozgáskorlátozott besorozása – becsúszott hiba

A BBC cikke nyomán számolt be arról a hvg.hu, hogy a Kreml nyíltan elismerte, hibák csúsztak be a Vlagyimir Putyin elnök által múlt szerda délelőtt bejelentett részleges mozgósítás megvalósításába.

Poggyászokat cipelő emberek orosz rendszámú járművek mellett sétálnak a határ orosz oldalán a Grúzia és Oroszország közötti Nyizsnyij Lars vámellenőrzési pont felé, mintegy 25 km-re Vlagyikavkaz városától, 2022. szeptember 25-én

Fotó,címlapkép: AFP

Ezt azután ismerték el, hogy több olyan jelentés is napvilágra került, miszerint katonai tapasztalattal nem rendelkező, túl idős, vagy épp mozgáskorlátozott oroszokat is behívtak az Ukrajna elleni háborúba.

Hétfőn Dmitriy Peszkov, Putyin szóvivője azt nyilatkozta, hogy tényleg vannak olyan esetek, "melyek megsértették a rendeletet". De beígérte, hogy minden hibát ki fognak javítani.

A lap emlékeztetett rá, hogy ugyan Putyin bejelentése után Szergej Sojgu védelmi miniszter 300 ezer tartalékos katona behívásáról beszélt, a kritikus orosz médiumok arról írtak, hogy a valós szám 1 millió is lehet, mivel véleményük szerint a mozgósítandók pontos létszámára vonatkozó részt titkosította az államvezetés, és hiányzik a Kreml honlapján található szövegből.

A határőrség már nem engedi ki az országból a katonakorú férfiakat, noha hivatalos és nyilvános döntés erről nem született

Ugyancsak a hvg.hu számolt be egy másik cikkében arról, hogy az orosz ellenzéki Meduza szerint szeptember 25. óta hallani arról híreket, hogy a katonakorú férfiakat nem engedik ki az országból. A határőrség ezt a mozgósítási rendeletre hivatkozva teszi meg, ám jogászok szerint törvénytelenül járnak el.

A cikk szerint szeptember 26-ra az is kiderült, hogy a határőrség kész listákkal rendelkezik a mozgósítás hatálya alá eső személyekről, akiket csak abban az esetben engednek ki az országból, ha rendelkeznek a sorozóiroda írásos engedélyével.

Az eddigi ellenzéki információkat most nem várt helyről erősítették meg, ugyanis az orosz állami propaganda zászlóshajójának számító RIA Novosztyi egyik újságírója is így járt – ezt pedig a portál meg is írta.

Ilja Vasziljev sportújságíró Törökországba ment volna nyaralni, de a moszkvai Zsukovszkij reptéren a határőrök annak ellenére sem engedték beszállni a gépbe, hogy Vasziljev korábban nem szolgált a hadseregben.

A hvg.hu hozzátette, Szergej Sojgu védelmi miniszter korábban arról beszélt, hogy a mozgósítás csak a katonai tapasztalatokkal rendelkezőket érinti, Vasziljevnek pedig volt egy úgynevezett fehér jegye, amely igazolta, hogy katonai szolgálatra részlegesen alkalmas csak a vesebaja miatt.

Mindez azonban a határőröket nem hatotta meg, a sportújságírótól is kérték a sorozóiroda írásos engedélyét, annak hiányában pedig elutasították a kiutazási kérelmét.