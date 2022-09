Medvegyev: a NATO akkor sem avatkozna be Ukrajnában, ha Oroszország ledobná az atombombát

Az orosz atomfenyegetéssel kapcsolatban érkezett nyugati reakciókról írt Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.

Fotó: Gints Ivuskans / AFP

A volt orosz elnök kifogásolta Joe Biden, az Egyesült Államok és Liss Truss, az Egyesült királyság miniszterelnökének kijelentéseit. A vezetők felszólították Oroszországot, hogy hagyjon fel az utóbbi időben rendszeresen alkalmazott atomfenyegetéssel. Medvegyev azzal vádolta Trusst, hogy készen áll arra, hogy nukleáris csapásokat intézzen Oroszország ellen.

A volt orosz elnök ismét hangot adott annak az orosz propagandában állandó elemmé vált kijelentésnek, amely szerint a náci Ukrajnát jelenleg NATO-oroszágok irányítják, de hozzátette azt is, hogy ezek az országok és a katonai szövetség akkor sem avatkozna be közvetlenül a konfliktusba, ha Ukrajnában atomfegyvert vetnének be.