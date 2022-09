USA: minden amerikai állampolgár hagyja el Oroszországot

Biztonsági figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége, és arra szólította fel az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Oroszországot.

Fotó: pixabay.com

A követség oldalán nyilvánosságra hozott közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy orosz–amerikai kettős állampolgárokat is besorozhatnak az orosz hadseregbe, így könnyen ők is az ukrán fronton találhatják magukat – olvasható a Telexen.

Azt írják:

„Oroszország megtagadhatja a kettős állampolgárok amerikai állampolgárságának elismerését, megtagadhatja az amerikai konzuli segítséghez való hozzáférésüket, megakadályozhatja az Oroszországból való távozásukat, és katonai szolgálatra hívhatja be a kettős állampolgárokat.”

Címlapkép: pixabay.com