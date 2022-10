Az oroszok rakétákkal támadták Zaporizzsját, legalább 17-en meghaltak

Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint legalább 17 ember meghalt vasárnapra virradóra Zaporizzsjában, miután heves orosz rakétacsapás érte a várost.

Az Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat által közreadott képen orosz tüzérségi támadásban megsérült épületnél dolgoznak mentők a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában 2022. október 6-án. MTI/AP/Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat

Anatolij Kurtev, a városi tanács titkára azt írta vasárnap a Telegramon, hogy a város lakott területén lakóházak és utak sérültek meg – írja a Telex.

A video showing the aftermath of #Russia's attack on #Zaporizhzhia killing at least 17 people. pic.twitter.com/Q1CRap1GMz