Armageddon tábornok kinevezésével a vérengzés még intenzívebbé válhat Ukrajnában

Nemrég új főparancsnokot helyezett az Ukrajnában harcoló orosz erők élére Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Fotó: nexta

Szurovikin a múltban az orosz légierő parancsnoka is volt, az ukrajnai háborúban pedig a nyár eleje óta a déli ukrán hadseregcsoportot irányította – írja az Index.

Az orosz elnök még a hétvégén nevezte ki őt az ukrajnai erők új főparancsnokává, és a britek már akkor is figyelmeztettek arra röviden, hogy Szergej Szurovikinnek nem a legjobb a reputációja.

Azóta több helyen is részletesen kifejtették, hogy mi minden kötődik az új orosz főparancsnok nevéhez. A Financial Times cikkében azt írták, hogy Szergej Szurovikin „könyörtelensége” többek közt a szíriai polgárháborúban is bebizonyosodott már,

a konfliktus óta többek között "Armageddon tábornok" névvel is illették.

Az elemzők arra számítanak, hogy Szergej Szurovikin kinevezése által még intenzívebbé, véresebbé válhat majd az ukrajnai konfliktus.

Címlapkép: nexta