Donald Trump visszatért a Twitterre

Megköszönte egyből Elon Musknak a lehetőséget.

Donald Trump volt amerikai elnök visszatért a Twitterre vasárnap, miután a fiókját érintő korlátozást feloldotta Elon Musk, aki nemrég megvette a szolgáltatót – írta meg a Blikk az Index cikke nyomán (utóbbi cikk azóta 404-es hibakóddal elérhetetlenné vált).

Fotó: pixabay.com CCO

A Blikk cikke szerint Trumpot 2021 januárjában "száműzték" a Twitterről, miután a buzdítására többen rátámadtak a Capitolium épületére az elnökválasztás eredménye elleni tiltakozásképpen, az esemény során öten haltak meg.

Nemrég azonban Elon Musk üzletember vette meg a Twittert, és gyorsan pár változtatást is tető alá hozott az elnökség összetételében: kirúgta például Vijaya Gadde jogi igazgatót, aki a nagyvállalatnál a káros beszéddel kapcsolatos irányelvekért volt felelős. A cikk szerint többek közt neki és csapatának köszönhető, hogy Trumpot kitiltották a Twitterről.

Az elbocsátás miatt hamar el is indult a találgatás, hogy ez a lépés Trump visszatérését készíti-e elő, és ez be is igazolódott, magyar idő szerint vasárnap hajnalban Donald Trump a következő szöveggel köszönt be:

Thank you Elon Musk, I'm back!!!

- ami a fordításban annyit tesz: Köszönöm Elon Musk, visszatértem!!!