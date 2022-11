Zelenszkij energetikai terroristának nevezte Moszkvát, milliók maradtak áram nélkül

Oroszország célirányosan az ukrán energetikai hálózat megsemmisítésére törekszik, legutóbbi rakétatámadása után 4,5 millió ember maradt áram nélkül – írta az Unian Ukrajna elnöke nyilatkozata nyomán.

Volodimir Zelenszkij az orosz támadást energetikai terrorizmusnak is nevezte. Az energetikai hálózat rombolása a közelítő tél miatt is érzékeny veszteséget jelent, hiszen az ország több részén a gázhálózat is megsemmisült, így a fűtéshez csak elektromos hősugárzókat használhatnak – írja a Telex.

Oroszország eközben a márciusben elfoglalt Zaporizzsja Atomerőművet is lekapcsolta az ukrán hálózatról, majd az orosz elnök egy hónapja arról rendelekezett, hogy az erőművet – amely Enerhodarban, Zaporizzsja megye oroszok által elfoglalt déli részén van – kapcsolják rá az orosz energetikai hálózatra.

