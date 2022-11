A lehető legsúlyosabb böntetést kapta a rasszista kijelentést tett francia képviselő

A hét közepén már beszámoltunk róla, hogy botrányba fulladt a francia nemzetgyűlés ülése, miután több fültanú egybehangzó állítása szerint a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés képviselője, Grégoire de Fournas rasszista kifejezést vágott az Engedetlen Franciaország egyik kongói származású fekete képviselője, Carlos Martens Bilongo fejéhez.

„Menj vissza Afrikába! ”

– mondta egészen pontosan.

A24.hu által idézett RTL híradása szerint máris ítéletet hoztak de Fournas ügyében, akivel szemben a döntéshozók megszavazták a lehető legsúlyosabb büntetést.

Ennek értelmében

tizenöt napra kizárták a parlamentből, és két hónapon át csak fizetése felét fogja kapni. Mindez azonban nem elégített ki többeket sem, ők a képviselő lemondását követelték.

Pénteken demonstárciót is tartottak a párizsi parlament előtt, ahol Bilongo is megjelent. Más megszólalók mellett ő is azt mondta, szégyenletesnek tartja a bekiabáló képviselő megnyilvánulását.