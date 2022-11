Katasztrófajfilmbe illő jelenetek Dubajban: kigyulladt egy toronyház – videó

Tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségben található Dubaiban hétfőn kora reggel.

Illusztráció: Pixabay.com

A lángok egy 35 emeletes lakóházban csaptak fel, ami a Burdzs Kalifa, vagyis a világ legmagasabb épületének közelében található – írta meg a Daily Mail.

In #Dubai, a residential high-rise building is burning in the Downton area, according to social networks.

Eyewitnesses write that the fire alarm did not work there. There is no information about the victims yet. #UAE pic.twitter.com/cg5hnwmweB