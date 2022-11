Nem csapda, hogy a visszavouló oroszok kivonják a csapataikat Herszonból

Valóban visszavonulnak, nem pedig csapdát készítenek elő az oroszok Herszonban – szemlézte az Unian az Institute for the Study of War (ISW) amerikai elemzőintézet jelentését.

Ukrán katonák egy 203 milliméteres Pion önjáró löveggel támadják az orosz állásokat a dél-ukrajnai Herszon térségében 2022. november 9-én. MTI/EPA/Sztaniszlav Kozliuk

Eszerint az oroszok által szerdán bejelentett visszavonulás az ukrán nyomás hatására valóban zajlik, a megszálló erők feladják a békeidőben félmilliós Herszon városát is, és visszahúzódnak a Dnyeper folyó mögé – írja a Telex.

Nincs szó tehát a megye teljes feladásáról orosz részről, csak védhetőbb vonalakra való visszahúzódásról, de ez mindenképpen fontos fegyvertény Ukrajnának, amely az egyik legnagyobb megszállt várost szerezheti vissza.

A jelentés hangsúlyozza, hogy a harcok ezzel nem érnek véget Herszon megyében – amelyet egy minden jogi alapot nélkülöző szeptemberi népszavazásra hivatkozva Oroszország magához is csatolt, a félig birtokolt Zaporizzsja megyével és a luhanszki, donyecki szakadár köztársaságokkal együtt.