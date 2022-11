Örömtüzeket gyújtanak, és az utcán ünnepelnek Ukrajnában: kikergették az oroszokat Herszonból

Az ukrán hadsereg különleges műveleti erői Herszonban, a többi ukrán védő pedig a város szélén tartózkodik – hozta nyilvánosságra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében.

Fotó: Genya SAVILOV / AFP

- fogalmazott az államfő. Zelenszkij méltatta a herszoniakat, amiért türelmesen vártak, és sohasem mondtak le Ukrajnához tartozásukról. "A remény Ukrajna számára mindig jogos, Ukrajna mindig visszaveszi azt, ami az övé" – hangoztatta az elnök.

Az ukrán vezérkar esti helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az ukrán erők pénteken csapást mértek egy-egy orosz parancsnoki állásra a zaporizzsjai atomerőműnek otthont adó Enerhodar városnál és a Herszon megyei Cservonij Majak faluban.



Fotó: Genya SAVILOV / AFP

A jelentés szerint a Zaporizzsja megyei Dnyiprovka település térségében megsemmisítettek egy orosz Mi-8-as helikoptert. Az ukrán erők Enerhodar város közelében egy ellenséges parancsnoki állást találtak el, több mint ötven orosz katonát öltek meg, és több mint negyvenet megsebesítettek. Egy orosz Ka-52-es helikopter is megsemmisült a támadásban. A herszoni régióbeli Cservonij Majak faluban lévő orosz parancsokságra mért ukrán csapás következtében pedig több mint harminc orosz katona halt meg, két harckocsi és négy teherautó semmisült meg – írta a vezérkar.

A közösségi médiában egyre több videó látható a herszoniak ünnepléséről:

Centre of Kherson right now pic.twitter.com/ufOhdGhNoW

Liberated Kherson singing Chervona Kalyna, a song that was banned for nine months. No electricity – Russia destroyed the power lines before leaving. pic.twitter.com/EhCIpMlYtw