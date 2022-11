Lelőttek négy orosz katonát, kiposztolta a videót az ukrán védelmi minisztérium – 18+

Éjjellátó kamerákkal videózták végig az esetet.

Fotó: Twitter

A hvg.hu írta meg, hogy az ukrán védelmi minisztérium egy olyan videót posztolt a Twiterre, amin öt, feltehetőleg orosz katona látható éjszaka, ahogy próbálják felvenni a harcot a velük szemben álló ukránokkal.

A felvételen az látható, hogy másfél percen belül öt katonából négyet leszednek az ukránok.

We see you, russians.

Even in the dark.

You will not know peace until you leave Ukraine. pic.twitter.com/LolTuBO4AN