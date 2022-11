Oroszország iráni harci drónokat kezd gyártani

A Washington Post hírszerzési információkra hivatkozva úgy tudja, Oroszország maga gyártana iráni harci drónokat, erről született megállapodás a két ország között – írja a Telex.

Címlapkép: pixabay.com

Az amerikai lap úgy tudja, jelenleg is folynak a munkálatok, hogy a termelés hónapokon belül beinduljon. Oroszország már eddig is több száz kamikaze drónt vetett be az iráni Sahed-136 típusból az Ukrajna elleni háborúban. Kezdetben Irán és Oroszország is tagadta az iráni drónok bevetését a háborúban, ez ugyanis megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának (UNSCR) 2231-es határozatát. Később Irán elismerte, hogy a háború előtt szállított Sahed-136-osokat Oroszországnak.