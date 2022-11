Kína folyamatosan sérti az emberi jogokat, amit Berlin különösen fontosnak tart, ezért változtat a Kínával való kapcsolattartás módján. A Privátbankár cikke szerint Berlin egész régiókra – például Hszincsiangra vagy Hongkongra – importtilalmat vezethet be.

Nyugati államok és jogvédő csoportok sora vádolja évek óta a hszincsiangi hatóságokat, hogy átnevelő táborokban tartják fogva és kínozzák az ujgurokat és más kisebbségeket is. Peking évek óta tagadja a vádakat, és a táborokat a vallási szélsőségesség elleni harcot szolgáló szakképző létesítményeknek minősíti.

Berlin emiatt változtat a Kínával való kapcsolatain, és mostantól magasabb prioritásként kezelik az emberi jogi kérdéseket.

A német külügyminisztérium 2020 őszén hozta nyilvánosságra az ország első geopolitikai stratégiáját az Indo-csendes-óceáni, egyre forrongóbb térségre vonatkozóan. Berlin az új kurzus szerint „aktív hozzájárulást” ígért a régió nemzetközi politikai rendjének fenntartásához.

Az Annalena Baerbock miniszter vezette szövetségi külügyminisztérium állítólag a Kína elleni hatalmi harc eszkalációját készíti elő.

Ezt támasztják alá az új német Kína-stratégia egyelőre titkos tervezetének kivonatai is, amelyeket a Spiegel német hetilap szellőztetett meg a héten - írja a Privátbankár. Berlin tervbe vette azt a lehetőséget is, hogy egész régiókra – például Hszincsiangra vagy Hongkongra – importtilalmat vezessen be. A dokumentumtervezet ugyanakkor olyan lépéseket követel Tajvan felé, amelyek valószínűleg érintik Peking „vörös vonalait”.

A kínai kommunista párt szócsöve már augusztusban, egy szerkesztőségi állásfoglalásában figyelmeztetett: „Lehet, hogy kereskedelmi háború tör ki Kína és Európa között?