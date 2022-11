Biztonsági őrök verték meg a tiltakozó dolgozókat a kínai iPhone-gyárban – videó a durva verekedésről

Tiltakozások robbantak ki a világ legnagyobb, a közép-kínai Honan tartományban található iPhone-gyárában.

Fotó: pixabay.com

A közösségi oldalakon kedden kiszivárgott felvételek szerint a szigorú járványügyi lezárások közepette tiltakozó munkások a biztonsági személyzettel is összecsaptak – írja a Telex.

How is @Apple responding to such use of excess inhuman force at its factories across #china ? #covidchina #foxconn #riots https://t.co/mVHpAUASus