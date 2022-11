Meghalt Irene Cara – ezzel a dallal lett világhírű

Elhunyt 63 éves korában Irene Cara, a Flashdance című film Oscar-díjas énekes-dalszerzője – számolt be róla a BBC News.



Fotó: Youtube

Az amerikai színésznő és énekesnő az 1980-ban bemutatott Fame című film főcímdalával is sikert aratott, de sokan ismerték meg a Flashdance című produkció dalszerző-énekeseként is. A film What a Feeling című számáért Oscar- és Grammy-díjat is kapott.

Judith A Moose, Cara publicistája elmondta, hogy a színésznő floridai otthonában hunyt el, de a halála okát nem közölte.

1959-ben Bronxban született, ötgyermekes családban, a legfiatalabbként. Apja Puerto Ricóból származott, édesanyja kubai-amerikai volt. Pályafutását a spanyol nyelvű televízióban kezdte. Már gyerekkorában részt vett spanyol és angol nyelvű zenei felvételek elkészítésében, majd több off-Broadway musicalben is fellépett.

A valódi áttörés azonban 1980-ban érkezett el számára, amikor megkapta Coco Hernandez szerepét a Fame című zenés filmben, és elénekelte a film betétdalát. Alakításáért 1981-ben a legjobb színésznő díjára jelölték a Golden Globe-on.

A Flashdance dalszerzőjeként és énekeseként végül az amerikai filmakadémia díját is elnyerte 1984-ben.

Később számos filmben szerepelt, Clint Eastwood és Tatum O'Neal is a partnere volt.

Publicistája elmondta, hogy az utóbbi időben több projekten is dolgozott, amelyeket az énekesnő menedzserével együtt szeretne befejezni, mert úgy érzi, Cara ez akarná.