Újabb megdöbbentő pletyka kering Putyin egészségi állapotát illetően – kínos helyzetbe kerülhetett

Jó ideje téma már Vlagyimir Putyin egészségi állapota. Több pletyka is napvilágot látott, de hivatalos megerősítés egyikre sem érkezett. Most a hírek szerint kínos helyzetbe került az orosz elnök, miután leesett a lépcsőn Moszkvában.



Fotó: MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / AFP

Az információ állítólag egy 377 ezer feliratkozóval rendelkező General SVR Telegram csatornától származik, amely azt állítja magáról, hogy kapcsolatban van az orosz vezető biztonsági csapatával.

Állításuk szerint Putyin nemrégiben elesett a moszkvai otthonában, amely „éles fájdalmat és önkéntelen székletürítést váltott ki” nála. Arra is utaltak, hogy mindez egy már korábban is fennálló gyomorbetegség miatt következett be – írja a Sky News.

A Daily Mail beszámolója szerint a General SVR a háború kezdete óta többször is hírt adott Putyin egészségi állapotáról, amelyeket nem támasztott alá bizonyítékokkal, ahogy azt sem, hogy valóban kapcsolatban állnának Putyin biztonsági csapatával.

Az eset állítólag az elnök biztonsági őrei előtt történt, akik rögtön a segítségére siettek, majd néhány percen belül az orvosok is megérkeztek. Meg nem erősített információk szerint a zúzódást fájdalomcsillapítókkal kezelték, de ettől komolyabb sérülést nem állapítottak meg.