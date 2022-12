Meghalt a Faithless énekese

65 éves korában elhunyt Maxi Jazz, a Faithless nevű brit elektronikus zenekar frontembere – számolt be a BBC.

Maxwell Frasert a bandatagok, Rollo és Sister Bliss is gyászolják. Utóbbi elmondta, Maxi "békésen, álmában halt meg" péntek este dél-londoni otthonában.

Maxi Jazz 1957 – 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. pic.twitter.com/4R88rg8Aza