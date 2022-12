"Kiesett" egy szálloda ablakából és meghalt egy Putyint kritizáló orosz milliárdos

Holtan találták Pavel Antovot, a Putyin-párti Egységes Oroszország párt képviselőjét, miután rejtélyes módon kizuhant az indiai Sai International Hotel szállodából – írja a Telex.



Antov 2019-ben Oroszország legjobban kereső választott tisztségviselője volt, millárdos vagyonát élelmiszeripari vállalkozásaiból szerezte. Politikusként a Vlagyimir régió törvényhozásának agrárpolitikai, természetvédelmi és ökológiai bizottságának elnöke is volt.

A Daily Mail szerint júniusban Antov bírálta a háborút, kritizálta a civil áldozatokat követelő Kijev elleni légicsapásokat, azt írta: „Az igazat megvallva, rendkívül nehéz ezt másnak nevezni, mint terrornak.” Később törölte bejegyzését, amiért bocsánatot is kért, azt állítva, hogy az „szerencsétlen félreértés” és „technikai hiba” volt. Kiemelte, hogy „mindig is támogatta az elnököt”, és Putyin katonai műveletének céljaival is egyetért.