Életbelépett a horvát-csoda: viszlát határ, hello euro!

Míg a magyar fizetőeszköz sorra dönti meg a negatív rekordokat, a '90-es években még háborúban álló ország elsejével bevezette az eurot.

Horvátország vasárnap nulla órától tagja a schengeni övezetnek és az eurózónának, így a horvát-magyar határátkelőket is megállás és ellenőrzés nélkül vehetjük igénybe.

Fotó: 123RF.com

Szombat éjszaka Gordan Grlic Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszter (korábbi budapesti horvát nagykövet), illetve Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térségének fideszes országgyűlési képviselője a Letenye-Muracsány (Gorican) határátkelőn beszédekkel köszöntötte az ünnepélyes pillanatot.

Radman magyar nyelven is történelmi lépésnek nevezte mindkét ország számára a schengeni övezethez csatlakozást – írja az MTI, mint mondta, országa két stratégiai célt is megvalósított ezzel a nappal, hiszen nemcsak a schengeni szabályok léptek életbe a belső határokon, de az eurózóna tagja is lett Horvátország.

Arról, hogy mit jelenthet a horvát gazdaság életében az euro bevezetése, a Telex.hu cikkében olvashatnak.