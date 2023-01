Újra berobbanhat a koronavírus-járvány? Mutálódott az egyik legellenállóbb változat

A kutatók egy része attól tart, hogy újra beindulhat a járvány, mert létrejött egy olyan alváltozat, ami ügyesebben kerüli meg az antitesteket.

A portfolio.hu cikke szerint mivel Kínában december elején feladták az addigi szigorú zéró-Covid politikát (kis fertőzésszám esetén is akár milliós nagyvárosokat is lezártak), ezért újra terjedni kezdett a koronavírus az országban, ami miatt több tudós is attól tart, hogy egy új, mutáns alfaj jöhet létre. Mivel Kína a hivatalos járványstatisztika vezetését is elhagyta, így egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora a baj az országban.

Mindezek mellett nemrég az Egyesült Államokban egy új és aggodalomra okot adó variánsa jelent meg a koronavírusnak. Az XBB.1.5. az omikron XBB alvariánsnak egy mellékága, amely az omikron-variáns BA.2.10.1. és BA.2.75. alvariánsok rekombinánsa. Az XBB alváltozat októberben okozott fertőzéshullámot Szingapúrban és Indiában, és az Egyesült Államokban is megjelent.

A Johns Hopkins Egyetem virológusa, Andrew Pekosz a CNBC-nek a napokban arról beszélt, hogy az XBB.1.5. abban különbözik az XBB-től, hogy egy olyan pluszmutációval rendelkezik, ami miatt jobban tud kötődni a sejtekhez.

"Paul Hunter professzor, a Kelet-Angliai Egyetem epidemiológusa szerint az XBB.1.5 előfordulási gyakoriságának gyors emelkedése "mindenképpen nagyon aggasztó", és elégséges ahhoz, hogy egy új fertőzési hullámot indítson el. Bár szerinte még túl korai lenne megmondani, hogy az XBB.1.5 nagy problémákat fog-e okozni vagy sem, valószínűleg ez lesz a domináns variáns az Egyesült Királyságban"

– olvasható a cikkben.

A portfolio.hu cikke szerint jelenleg nem tudni pontosan, hogy honnan ered az XBB.1.5. alvariáns, de az biztos, hogy gyorsan terjed és jelen van az Egyesült Államokban, az itteni fertőzések 40 százalékát már ez az alváltozat okozza. Pár napos hír, hogy már az Egyesült Királyságban is megjelent ez az alváltozat.

Michael Osterholm, a Minnesota Egyetem szakértője a Reutersnek nyilatkozott a napoban, ő ezt a verziót a legrosszabb variánsnak nevezte, amellyel a világ jelenleg szembesül. A 10 állam közül 7 északkeleten található, ahol az esetek és a kórházi kezelések száma emelkedik, ott emelkednek az XBB.1.5. esetek számai is.

Az előző két télen a fertőzések megugrását láttuk, amelyek január közepén tetőztek, és arra számítok, hogy idén is ez fog történni

– mondta el John Moore, a Weill Cornell Medical College (New York állam) mikrobiológiai és immunológiai professzora. Arra is kitért, hogy a különbség az elmúlt két év és az idei tél között az, hogy nem volt jelentős növekedés a halálozási arányokban – olvasható a cikkben.

Ugyanakkor Barbara Mahon, a CDC koronavírusokkal és más légúti vírusokkal foglalkozó részlegének igazgatója az NBC Newsnak arról beszélt, hogy nincsen arra utaló jel, hogy az XBB.1.5 súlyosabb megbetegedést okozna, mint a többi omikron változat. Azt sem tapasztalták, hogy azon területeken, ahol megnövekedtek az esetszámok, a kórházi kezelések száma jelentősen megnövekedett volna.

Eric Feigl-Dink epidemológus azonban szupervariánsnak nevezte az XBB.1.5-ös változatot, szerinte ez tud a legjobban kitérni az antitestek elől. Yunlong Cao, a Pekingi egyetem genomikai kutatója és adjunktusa is arról írt a Twitteren, hogy az XBB.1.5 változat ugyanolyan hatéknyan kerüli el az antitesteket, mint az XBB.1. verzió, és jobban is kötődik a sejtekhez.

A cikk szerint tavaly októberben Kemenesi Gábor pécsi virológus is arról írt, hogy egyre több mutáció van jelen párhuzamosan, melyek azonban nagyjából hasonló módon fejlődnek, azaz jobban kikerülik az antitesteket és jobban kötődnek a sejtekhez. Kemenesi szerint ez annak köszönhető, hgy a világ nagyrészén hasonló hatások érik a vírust, vagyis a világ sok részén találkoztak már az emberek a vírussal vagy úgy, hogy vakcinát kaptak ellene, vagy úgy, hogy elkapták, vagy mindkettő egyszerre. Kemenesi szerint a a fentebb vázolt fejlődés a gyakorlatban "az újra elkaphatjuk felé nyit kaput".