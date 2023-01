Súlyos pofont kaphat Putyin: Új fél lépett be a háborúba – Tél tábornok már keményen szorongatja az oroszokat

Ugyan a Gazprom és Putyin is azt kommunikálta, hogy kemény tél vár Európára, és az orosz gáz nélkül meg fognak fagyni, másképp alakult 2023 januárja.

Már lehűlt az idő Ukrajna keleti részében, amely jelentősen befolyásolhatja a harcok alakulását a továbbiakban. A legintenzívebb frontszakaszon, Bahmut körül -15 fok van. Az oroszok koncentrált támadást hajtanak végre a Bahmuttól északkeletre található Szoledar ellen, de az ukrán védők egyelőre tartják a település északi részét.

Azonban Oroszországban is egyre hidegebb van, és egyre nehezebben bírja ezt a lakosság is, Moszkva környékén már -30 alá is csökkent a hőmérséklet, jelenleg -17 fok van, a hőérzet pedig -25 fok.

Ez az elmondások szerint még tovább rontja az orosz katonák harci morálját, és több Twitter bejegyzés szól arról, hogy Putyin kiskatonái az ukrán katonák, nyugati fegyverek mellett fagyási sérülésekkel is küzdenek.

A saras földet, melyet eddig az ukránoknak kedvezett, a keleti részeken most a fagy jeges ingovánnyá változtatta, a hideg pedig bebújik mindenfajta ruha alá, ám 2022 őszén a finn és svéd hadsereg, hogy eddig nem látott mennyiségben küldött a téli hadviseléshez szükséges katonai szállítmányokból az ukránoknak.

Fontos, hogy tovább támogassuk Ukrajnát és biztosítsuk számára a háború végéig szükséges felszerelést

- mondta erről akkor Antti Kaikkonen, finn védelmi miniszter.

Ezen felül az ukránok a legmodernebb NATO ruházatból is rengeteget kaptak az USA által küldött szállítmányokban, így Tél tábornok most mellettük áll.

Ősszel még Orosz sirató zenére, viharos szél kíséretében halálra fagyó európai városokról vizionált a Gazprom.

Az európai háztartások az idei télen még mindig megfagyhatnak egy súlyos hidegbetörés során, annak ellenére, hogy a kontinens már majdnem feltöltötte gáztárolóit

– jelentette ki a Gazprom első embere októberben, azonban ez a fegyver fordítva sült el.

Az európai gázkészletek jelenleg mintegy 97%-ban vannak feltöltve. A legpesszimistább becslések szerint a létesítmények márciusban, amikor a gázkivétel jellemzően véget ér, mintegy 8%-os telítettségen állnak majd.