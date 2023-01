Már legalább 30 halottja van a hétvégi orosz rakétacsapásnak Dnyipróban

Az oroszok egyik hajóelhárító rakétája a kijelölt célpont helyett egy panelházra esett.

A 444 a Reuters cikke alapján arról számolt be, hogy már kevés az esélye annak, hogy további túlélőket sikerül találni az ukrajnai Dnyipróban annál a lakóháznak a romjainál, melyet szombaton lőttek ki az oroszok egy hajóelhárító rakétával.

Fotó: Facebook/DSNS Ukraine

A helyi kormányzóság tájékoztatása szerint a támadásnak legalább 30 halálos áldozatáról tudni, és több mint 30 ember került a kórházba, közülük 12-en súyos sérülésekkel.

A város polgármestere, Boris Filatov a Reutersnek elmondta, a romok alatt még további 30-40 ember lehet, de a fagyos hideg miatt egyre kevesebb az esély a túlélésükre, ugyanakkor a mentőalakulatok még nem adták fel a keresést.

A cikk szerint az ukrán légvédelem azt közölte, hogy az épületet egy orosz Kh-22-es rakéta találta el, mellyel szemben az ukrán fél nem rendelkezik megfelelő elhárító eszközökkel, ez a típusú rakéta pedig ismerten pontatlan eszköz, melyet még a hidegháború során fejlesztettek ki a szovjetek elsősorban hadihajók ellen.

A rakéta szombat délelőtt csapódott be a kilencemeletes házba, hatalmas pusztítást okozva. Egy közeli épületben élő nő a CNN-nek nyilatkozott, aki szerint a becsapódástól remegtek az ő épületének a falai is. Mivel a lánya éppen kint játszott, a nő kirohant hozzá, és így szembesült azzal, hogy milyen pusztítást végzett a rakéta a másik épületben.

A nemzetközi közösség számos tagja elítélte a civil lakóház elleni támadást, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök embertelen háborús bűnökről írt a Twitteren.

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.

Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9