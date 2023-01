Rövid időre őrizetbe vették a német rendőrök Greta Thunberget – videó

Egy németországi szénbánya kibővítése ellen szervezett demonstrációról vitték el az ismert környezetvédelmi aktivistát, akit aztán rövid idő után el is engedtek.

Az Index a Reuters cikkére hivatkozva arról számolt be, hogy őrizetbe vették Greta Thunberg ismert környezetvédő aktivistát Németországban, aki többedmagával a lützerathi szénbánya kibővítése ellen szervezett demonstráción tiltakozott a beruházás ellen.

Fotó: Twitter/DW/videórészlet

A szénbánya kiterjesztése miatt ugyanis a tulajdonos cég, az RWE le fog rombolni egy már kiürített falut, hogy külszíni fejtéssel tudja elérni a lignit-telepeket, a klímaaktivisták ez és a szénenergia felhasználása ellen tiltakoztak úgy, hogy többek közt bevették magukat a kiürített falu épületei közé.

German police said Greta Thunberg, along with other protesters, rushed towards the ledge of an open coal mine, before being stopped and "carried out of the immediate danger area."

One activist managed to jump into the mine. pic.twitter.com/Ljy39CSUg7