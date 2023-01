Gyerekkel teli óvoda mellett zuhant le egy helikopter Kijevben. A szerencsétlenül járt helikopter az ukrán belügyi szervekhez tartozó, EC225 LP Super Puma típusú volt. A rendőrség jelentése szerint a brovari helikopter-szerencsétlenségben az ukrán belügyminiszter, a helyettese és egy államtitkár is életét vesztette. A belügyminiszter nyolc másik emberrel utazott a helikopteren. Eddig 18 halottról és 22 sérültről adtak hírt. A halottak között három gyerek is van, további tizenöt gyereket pedig kórházban ápolnak.

− írta meg a Sky News alapján az Index.

A halottak között van Gyenyisz Monasztirszkij ukrán belügyminiszter és első helyettese, Jevhen Jenin is, valamint a minisztérium államtitkára, Jurij Lubkovics is. A belügyminiszter nyolc másik emberrel utazott a helikopteren.

Eddig 18 halottról szólnak a hírek. A halottak között három gyerek is van, további tizenöt gyereket pedig kórházban ápolnak.

Olekszij Kuleba, a kijevi régió kormányzója a Telegramon megerősítette a híreket, külön kiemelve, hogy a becsapódás idején az ott dolgozók és gyerekek is az óvoda épületében voltak. Az evakuálás megközedődött, Kuleba szerint a becsapódásnak vannak civil áldozatai.

Ihor Klimenko, Ukrajna nemzeti rendőrségének vezetője megerősítette:

Minden szakszolgálat a helyszínen dolgozik. A helyszín vizsgálata folyamatban van – írta a rendőrség vezetője.

Jurij Ignat, az ukrán légierő szóvivője elmondta, hogy a Kijev környéki Brovariban lezuhant helikopter az állami katasztrófavédelmi szolgálat feladatait látta el.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI