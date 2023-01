Brutális tűz ütött ki, több száz embert kellett evakuálni Szöulban – videó

Tűz ütött ki egy szöuli nyomornegyedben. A hatóságok közel 500 embert evakuáltak pénteken.



Fotó (illusztráció): Pixabay

A lángok helyi idő szerint pénteken reggel fél 7 körül csaptak fel, és körülbelül 60 ház égett le.

A tűz 2700 négyzetméteres területen okozott kár. Több mint 800 embert mozgósítottak, köztük tűzoltókat, rendőröket és kormányzati dolgozókat, valamint 10 helikoptert is bevetettek, hogy segítsenek a tűz megfékezésében – írja a Blikk.

WATCH: Firefighters battle a massive fire at Guryong village in Seoul that destroyed at least 60 homes, forcing hundreds to flee https://t.co/gcQ2Me2jMd pic.twitter.com/JCqW8RLnd9