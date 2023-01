Koránt égettek egy tüntetésen Svédországban – videó

Koránt égettek a Törökország és a NATO-csatlakozás ellen rendezett tüntetésen szombaton Stockholmban, ami tovább mélyítette a két ország közötti feszültséget, miközben Svédországnak szüksége van a török jóváhagyásra a NATO-csatlakozáshoz.



Fotó: Twitter/TRTWorldNow

– közölte a török külügyminisztérium azután, hogy a török nagykövetség közelében, erős rendőri biztosítás mellett egy radikális jobboldali iszlám- és bevándorlásellenes dán-svéd aktivista elégette a Korán egy példányát.

– mondta szónoklatában a gyakorlott Korán-égető Rasmus Paludan, a Kemény Vonal nevű dán radikális jobboldali párt vezetője, aki svéd állampolgár is egyben.

Swedish-Danish right-wing extremist Rasmus Paludan burns a copy of Quran under police protection outside Turkish embassy in Stockholm pic.twitter.com/JTdlj39Ytv