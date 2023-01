Orosz kémeket tartóztattak le Szlovéniában

A szlovén hírszerző és nemzetbiztonsági ügynökség (SOVA) a nemzeti nyomozó hivatallal (NPU) együttműködve előzetes letartóztatásba vett két külföldi állampolgárt.

A kémügy nagy hullámokat vethet a Ljubljanica partján. Forrás: Politico

Azzal gyanúsítják őket, hogy Oroszországnak kémkedtek, írta a Delo című szlovén napilap hétfőn. A hírt a ljubljanai kerületi ügyészség is megerősítette – írja a 168 óra.

A bíróság ezt követően elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, ami 2022. december 5-én meg is történt – közölte az ügyészség, amely az adatok titkossága miatt nem adott további tájékoztatást. A Delo úgy tudja: mindkét személy külföldi, nem orosz állampolgársággal és útlevéllel rendelkezik, és egyikük sem mondta a hatóságoknak, hogy lenne orosz állampolgársága. A Delo szerint egyikük argentin állampolgár.

