Életveszélyes feladatot hajtott végre a HUNOR mentőcsapat

A HUNOR mentőcsapat tagjai vasárnapra virradó éjszaka új munkaterületen dolgoztak. Egy összeomlott ház liftaknáját derítették fel, ahol csak akkor tudnak dolgozni, amikor a nagy munkagépek leállnak, és nem mozgatják a romokat.

Éjjel-nappal folyik a mentés a kárhelyen. Forrás: HUNOR

A kritikus, katasztrófától számított századik óra után egyre kevésbé reménykednek a helyiek abban, hogy szeretteik előkerülhetnek, viszont a halottak felkutatása és kiemelése ugyancsak fontos – írja Facebook oldalán a HUNOR.

A daruról kötéltechnikával végzett felderítés során a húsz méter magasban dolgozó Fegyverneki Mátét két oldalról is biztosították a túlzott kilengés ellen. A művelet irányítója a gépkezelőt instruálta, ketten a romos területet figyelték. A Hunort egy magyar családi kapcsolatokkal rendelkező török férfi is segíti, aki önkéntesként érkezett a kárhelyre Isztambulból, amint megtudta, hogy felesége országából is érkeznek mentőalakulatok. A férfi a darukezelésre vonatkozó egyezményes jelrendszert is pillanatok alatt elsajátította, hogy az irányító kézjeleit pontosan közvetíthesse.