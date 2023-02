Szombat este újabb földrengés rázta meg Törökországot

A rengés 5,2-es erősségű volt, 10 kilométer mélyen pattant ki.

Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC) közlése szerint szombaton este újabb földrengés rázta meg Törökországot – közölte az MTI híre nyomán a Telex.

Fotó: Illusztráció/youtube.com

A rengés erőssége 5,2-es volt, és a 376 ezer lakosú Kahramanmaras várostól 54 kilométerre északnyugatra pattant ki, 10 kilométeres mélységben. A rengés maga 10 másodpercig tartott, 20 óra 31 perc táján történt, a földmozgást pedig a közeli Adiyamanban és Gaziantepben is lehetett érezni.

Mint ismert, február 6-án két földrengés követekzett be Törökország és Szíria határvidékén, erősségük 7,7-es és 7,6-os volt. A halálos áldozatok száma mostanra már a 46 ezer főt is meghaladta, a földmozgások tíz törökországi tartományban és Szíriában is hatalmas károkat okoztak. A kibontakozó mentésben több más ország, köztük Magyarország is több mentőcsoporttal vett részt az első napokban.