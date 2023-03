Putyin lecserélné a Wagner csoportot?

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) jelentése szerint a Kreml a Gazprom bevonásával készül egy új, önkéntes alakulatot létrehozni és bevetni az orosz-ukrán háborúban.



Az ISW azt írja jelentésében egy orosz neves military blogger értesüléseire hivatkozva, hogy a Kreml megpróbálhat egy új, az orosz kormány által ellenőrzött, önkéntes egységként beharangozott fegyveres alakulatot létrehozni az orosz állami tulajdonú Gazprom energiaipari vállalaton keresztül.

Az értesülések arról szólnak, hogy a Gazprom Neft toborzási kampánya érdeklődést keltett Donyeck városában, miután a vállalat havi 400 000 rubel (mintegy 5260 dollár) fizetést és további kompenzációt kínál a teljesítménybónuszokért.

A blogger szerint ez a felajánlott fizetés kétszerese a Wagner-csoport által kínált összegnek, megjegyezve, hogy egy önkéntes a Gazprom Neft formációban – a bónuszokkal együtt – akár 600 000 rubelt (kb. 7890 dollár) is kereshet havonta.