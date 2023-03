A nyugat bűne az '56-os forradalom – Újra ezt szajkózzák az oroszok

A nyugat állt az '56-os forradalom mögött – tért vissza a sokat hallott narratíva az orosz állami tévébe.

Más megvilágításban 1956 – Fotó: 123rf.com

A The Kremlin Yep nevű, orosz propagandaadásokat szemléző Twitter-oldalon megjelent videón egy Borzenko nevű orosz haditudósító értekezik a rendszerváltást kiváltó és azt megelőző forradalmakról – számol be a Telex.

Borzenko, aki a ‘80-as és ’90-es években Bukarestben dolgozott tudósítóként, arról beszélt, a romániai rendszerellenes forradalom (a „color revolution” tehát „színes forradalom” szóhasználat posztszovjet vonatkozásban elterjedt megnevezés az orosz hatalom megbuktatását célzó, nyugati erők által szervezett felkelésekre) azért lehetett sikeres, mert azt a franciák szervezték, nem úgy, ahogy a két korábbi – bukott – forradalmat, a ‘68-as csehországit és az ’56-os magyarországit, amit az „angolszászok” szerveztek.

Borzenko szerint „a franciák walkie-talkie-kal rohangáltak Bukarestben, abban az időben ugyanis még nem volt internet, és nehezebb volt 20.000 embert összeterelni egy helyre”. Szerinte Amerika Romániába is „öntötte a pénzt”, és ott sikert is értek el ezzel a taktikával, így alakulhattak meg a gazdag, amerikabarát civil szervezetek. Borzenko ezután azt kezdi el fejtegetni, hogy az amerikai pénzt ész nélkül költő civilek miatt először minden megdrágult Romániában, aztán elkezdték kiszorítani az oroszokat.

War correspondent Borzenko believes that the Hungarian Uprising of 1956, the Prague Spring of 1968 and the Romanian Revolution of 1989 are all "color revolutions" inspired by the West. pic.twitter.com/Dvj06jWahm