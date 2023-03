Aligátor "kopogtatott" be egy floridai férfi házába, akit az ajtónyitást követően meg is harapott – írta vasárnap a The Guardian című brit napilap.

Scot Hollingsworth, a floridai Daytona Beach lakója a helyi WKMG televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a feleségével tévét néztek, amikor kintről dobbanást hallott. Ahogy kinyitotta az ajtót, hogy utánanézzen a dolgoknak, egy csaknem három méter hosszú aligátor ragadta meg.

"Felpattantam és az ajtóhoz mentem, kinyitottam, még alig léptem ki, és miközben még a villanykapcsoló felé nyúltam, megaragadta a lábam és nagyon erősen rázni kezdett" – mesélt az esetről Hollingsworth. "Teljesen meglepett és megdöbbentett. Feltételezem, hogy legalább annyira megleptem az aligátort, mint ő engem" – tette hozzá.

A férfit a combja felső részén harapta meg a hüllő. Hollingswortht kórházba szállították, de úgy tudni, teljes egészében felépül majd.

Az illetékes floridai hatóság később befogta és elaltatta az aligátort.