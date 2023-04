Rengett a föld Boszniában, de Magyarországon is lehetett érezni

Magyar idő szerint vasárnap éjjel 4,2-es erősségű földmozgás volt Bosznia-Hercegovinában, a rengést Magyarországon Komlón érzékelték.

Földrengés volt Bosznia-Hercegovinában vasárnap, magyar idő szerint 0 óra 10 perckor, a 4,2-es erősségű földmozgás Magyarországon is érezhető volt – közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel.

Azt írták: a földrengés Gradačactól mintegy négy kilométerre északra, az országhatártól csaknem 110 kilométerre délnyugatra keletkezett.

A tájékoztatás szerint a földmozgást Komlón érezték, és elképzelhető, hogy az Magyarország déli országrészében több más helyen is érezhető volt.

A European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) Twitter-bejegyzése a földrengésről:

#Earthquake 16 km NW of #Gradačac (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 00:10:42). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

