Akik háborúnak nevezi a háborút, attól Putyin elveszi az orosz állampolgárságot

Elveszíthetik az orosz állampolgárságukat azok, akik „az Orosz Föderáció nemzetbiztonságát veszélyeztető cselekményeket követtek el”. A törvényt Vlagyimir Putyin ma írta alá.

Fotó: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Bővül azoknak a bűncselekményeknek a listája is, amik elkövetése az orosz állampolgárság megszüntetéséhez vezet. A terrorista irányultságú bűncselekmények mellett a nemzetbiztonságot veszélyeztető cselekmények, szabotázs, szabotázstevékenységben való segítségnyújtás és szabotázsközösség szervezése miatt is meg lehet majd fosztani az állampolgárságtól – számol be a 444.hu.

A lista itt még nem ér véget. Meg lehet fosztani a megszerzett állampolgárságtól

- az Orosz Föderáció területi integritásának megsértéséért,

- fegyveres erőinek lejáratásáért,

- dezertálásért,

- szélsőségességre és agresszív háború kirobbantására való nyilvános felhívásért.

A hadsereg lejáratása nagyjából annyit tesz, hogy valaki bírálja Ukrajna lerohanását vagy háborúnak nevezik a háborút.

Mindezek mellett állami vagy közszereplő elleni merénylet, a hadisírok megrongálása, a nácizmus rehabilitálása is nyomós ok lehet az állampolgárság tól való megfosztásra.