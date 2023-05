800 ezer francia tüntetett, videón, ahogy a rendőrökkel verekednek

A nyugdíjreform ellen vonultak utcára a tüntetők hétfőn.

Kép: Geoffroy Van der Hasselt / AFP

Hivatalos adatok szerint körülbelül 800 ezren vonultak utcára Franciaországban hétfőn, hogy a nyugdíjreform ellen demonstráljanak– írja a Guardian. Az országszrte megrendezett tüntetések apropója a május elsejei munkásmozgalmi ünnep volt.

A nyugdíjreform 62-ről 64-re emelné a nyugdíjkorhatárt.

A tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak. A francia belügyminiszter, Gérald Darmanin arról nyilatkozott, hogy legkevesebb 108 rendőr sérült meg és 291 embert vettek őrizetbe országszerte.

Az nem derült ki, hogy hány tüntető sérült meg.

Több demonstrációról részletesebben is ír a Guardian, ami egy videót is megosztott a hétfői megmozdulásokról. A lap szerint például Párizsban a szakszervezetek szerveztek egy felvonulást. Amikor a menet a 11. kerületbe ért, a rendőrség összecsapott egy csoport fiatallal. Itt 25 rendőr sérült meg, az egyikőjük keze és arca is megégett.

A május elsejei tüntetések előtt nem sokkal az Extinction Rebellion nevű klímaaktivista szervezet festékkel öntötte le az adóelkerüléssel vádolt Louis Vuitton Alapítvány kulturális központ épületének üveghomlokzatát.