Mi történt? Erdogan mégis támogatja Svédország NATO-csatlakozását

Néhány órával azután, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök kemény feltételeket támasztott ahhoz, hogy Törökország ratifikálja a svédek NATO-csatlakozását, valami egészen furcsa történt.



Fotó: Twitter/Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár ugyanis Twitter-oldalán, egy közös, nagy, összeborulós fotó társaságában bejelentette:

- írta Stoltenberg a litvániai NATO-csúcstalálkozó előestéjén.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba