Az orosz elnöknek érdekében állhat az újabb háború.

Putyin vezetése alatt Oroszország militánsan törekszik arra, hogy visszaállítsa prominenciáját, és egy új, a maga képére formált globális rendet hozzon létre

− erről írt a The Hill az index.hu szemléje szerint. A lap emlékeztet: Mitt Romney amerikai szenátor, volt elnökjelölt 2012-ben helyesen fogalmazott, amikor a CNN műsorvezetőjének, Wolf Blitzernek azt mondta, hogy Oroszország kétségkívül az első számú geopolitikai ellenségünk. […] Minden ügyért harcolnak a világ legnegatívabb szereplőivel.

Oroszország viszályt, erőszakot és megosztottságot szított a Száhel-övezetben, a Fekete-tenger térségében, a Közel-Keleten, a Balkánon és a balti államokban. Mindezt úgy tette, hogy a közösségimédia-platformokon keresztül dezinformációt terjesztett, közvetlen beavatkozásokat folytatott, valamint a kormányok megdöntésére finanszírozott és képzett ki felkelőket, zsoldosok, például a Wagner félkatonai csoport segítségével.

A lap hozzáteszi, hogy az ukrajnai háború miatt Oroszországnak figyelemelterelésre volt szüksége, és a múlt hétvégén indult háborúval meg is kapta. Ezzel ugyanis Vlagyimir Putyin a szövetségesével, Iránnal, új frontot nyitott a Gázai övezetben a Nyugat elleni háborújában.

A The Washington Post és a The Wall Street Journal megerősítette a spekulációkat Iránnal kapcsolatban. Mindkét lap arról számolt be, hogy a Hamász „legalább egy évvel ezelőtt kezdte el tervezni a támadást, kulcsfontosságú támogatást kapva iráni szövetségeseitől, akik katonai kiképzést és logisztikai segítséget, valamint több tízmillió dollárt adtak fegyverekre” − és a múlt héten Bejrútban zöld utat adott a műveletnek. Arról is beszámoltak, hogy az iráni Iszlám Forradalmi Gárda tisztjei képezték ki a Hamász tagjait.

Putyin valószínűleg abban is lehetőséget látott, hogy az Egyesült Államok kongresszusa a múlt héten elfogadta azt a 45 napos határozatot, amely nem biztosított további finanszírozást Ukrajna számára.

Most Izrael, Amerika történelmi és stratégiai szövetségese a Közel-Keleten, támadás alatt áll, és saját 9/11-ével néz szembe, miközben az orosz erők Ukrajnában a vereség szélén tántorognak a Donbaszban és a Krímben.

A lap arra is kiért, hogy Putyin hasznot húzott abból, hogy a Hamász segítségével terrorizmust szított és izraeli válaszlépéseket generált, hogy elterelje az amerikai kormány figyelmét Ukrajna támogatásáról, és Iránt használta fel céljai eléréséhez.

Sőt: a Wagner-csoport is részt vehetett a Hamász tagjainak kiképzésében.

Az Ukrán Nemzeti Ellenállás Központja szerint a Wagner-csoport tagjai, akik Belaruszból Afrikába távoztak, állítólag részt vettek a Hamász harcosainak kiképzésében „támadási taktikákra és kis, pilóta nélküli légi járművek használatára, hogy robbanószerkezeteket dobjanak le járművekre és egyéb célpontokra”.

Eközben orosz dezinformációs kampány indult, amely megpróbálta összekapcsolni a Gázában talált fegyvereket, amelyeket a Hamász ártatlan civilek lemészárlására használt Izraelben, az Ukrajnának Nyugatról adományozott fegyverekkel, azt sugallva, hogy azokat a feketepiacon adták el a Hamásznak, ezzel próbálva aláásni Ukrajna támogatását.