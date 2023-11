Kihívója akadt Putyinnak – A szlovjanszki mészárossal találhatja szemben magát

Igor Girkin, a „szlovjanszki mészárosként” elhíresült egykori orosz hírszerzőtiszt és donbászi szakadárparancsnok megerősítette, hogy valóban indul az elnöki székért a 2024-es oroszországi választáson – írja az Index.



Kép: Pixabay

Igor Girkin 2014, a kelet-ukrajnai konfliktus kezdete óta harcolt a Donbászban, egyebek mellett a maláj utasszállító lelövésében is szerepe lehetett. Emiatt 2022-ben életfogytiglani börtönre is ítélték – bár igaz, hogy csak távollétében, Hollandiában (egyes jelentések szerint a gép lelövésében közvetve még Putyinnak is szerepe lehetett).

Girkin az orosz–ukrán háborút hadibloggerként követte. Nem egyszer kritizálta az orosz katonai vezetést a fronton elkövetett hibák miatt, és Vlagyimir Putyint sem kímélte. Ez végül ahhoz vezetett, hogy Girkin tényleg börtönbe került Oroszországban „szélsőséges” megnyilvánulásai miatt, mivel törvények tiltják az ukrajnai „különleges hadművelet”, illetve a hadsereg bírálását az országban (sőt, bizonyos körülmények közt még az elnök kritizálását is).

Az egykori szakadár parancsnok már nem sokkal a letartóztatása előtt is beszélt arról, hogy indulhat az elnöki tisztségért a 2024. márciusi választáson. Szombaton Girkin egy hosszú levelet tett közzé, amelyben megerősítette:

valóban indul a választáson, annak ellenére is, hogy azt csak egy „színjátéknak” tartja, amelynek már „előre megvan a győztese”.

A jelölt a Reuters szerint azt írta, hogy Oroszországban forradalom és polgárháború jöhet akkor, ha Vlagyimir Putyin nem nevez ki hatékonyabb vezetőket a hadsereg élére.

Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy a mostani helyzetben az orosz elnökválasztáson indulni annyit jelent, mint leülni egy kártyapartira hamiskártyásokkal

– fogalmazott Putyin kihívója.

Megjegyezte azt is, hogy szerinte nem fogják megtiltani neki a választáson való indulást, és abban bízik, hogy a nacionalista erők támogatásával megzavarhatja a Kreml választási „színjátékát”.

Ez a mi esélyünk arra, hogy egyesüljünk a külső és belső fenyegetésekkel szemben. Indulni fogok

– írta Girkin, akinek a börtönben írt levelét egy sajtótájékoztatón is felolvasták.